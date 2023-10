Maltrattamenti ad anziana | arrestata badante

(Di martedì 31 ottobre 2023) I carabinieri di Altopascio (Lucca) e della compagnia di Lucca, hanno arrestato in flagranza una 46enne per il reato dicontro familiari e conviventi. I militari dell'Arma, coordinati ...

La vittima dei, bloccata a letto, era piena di lividi e ridotta pelle e ossa

I militari dell'Arma, coordinati dalla procura della Repubblica di Lucca, da un mese stavano indagando su presunti episodi di maltrattamenti che la 46enne, marocchina, in qualità di badante, poteva ...