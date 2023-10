Maltempo | torna il sole su Milano e sulla Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023), 31 ott. (Adnkronos) - Dopo il nubifragio che la scorsa notte ha colpito, e in particolare la zona Nord facendo esondare il Seveso, orailcittà. Il traffico stando alla normalità e il cielo oggi non promette più pioggia. Il, pioggia abbinata a forti venti, ha quasi del tutto abbandonato la, mentre prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per liberare sottopassi e cantine, così come per monitorare aree più a rischio.