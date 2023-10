Maltempo | Salvini ' massima attenzione per ripercussioni su infrastrutture e trasporti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Il vicepremier e Ministro Matteosegue con la "ledel maltempo su". In una nota del Mit si legge che "in particolare, in queste ore si registrano problemi in Lombardia (con ricadute sul traffico ferroviario) ed è segnalato un allagamento al deposito di Milano-Fiorenza gestito da Trenord".ha quindi "raccomandato chi di dovere di informare tempestivamente i viaggiatori di eventuali rallentamenti ed ha auspicato il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile". Il vicepremier e ministro e i suoi uffici -conclude la nota- stanno monitorando anche le situazioni più critiche nelle province di Piacenza e Parma.