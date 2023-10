Maltempo | Regione avvia procedure di risarcimento danni per eventi del 2022 Schifani | Al fianco di cittadini e imprenditori colpiti

... Attilio Fontana, che è totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico, in un giorno in cui ci sono tanti territori dellain grande difficoltà anche per le colpe diLombardia,...

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso.Nel quartiere Isola strade come fiumi. Miglioramenti in Veneto - Milano, Sala: dalla Regione diramata allerta gialla non preoccupante - Milano, Sala: dalla Regione diramata allerta gialla non preoccupante RaiNews

Ondata di maltempo in Italia: danni e disagi in diverse regioni Il Sole 24 ORE

PALERMO – La Regione siciliana ha avviato le procedure per la concessione dei contributi ai cittadini siciliani colpiti dagli eventi meteo calamitosi di fine 2022, così come previsto dall’ultima legge ...Firenze, 31 ottobre 2023 – Prosegue l’ondata di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. L’allerta ...