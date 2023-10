(Di martedì 31 ottobre 2023) "Milano sott'acqua, torrenti e fiumi che esondano in tutto il, ponti che crollano e ilparla di altro. Una legge di bilancio di tasse e tagli a scuola, sanità e ambiente che ignora la ...

Ma dove vivono" Lo chiede AlfonsoScanio, presidente della fondazione Univerde che, da ministro dell'Ambiente, organizzò la conferenza sull'adattamento al cambiamento climatico e propose un ...

Maltempo, Pecoraro Scanio: il Nord è allagato e il governo è inerte ... Il Sole 24 ORE

Maltempo, giornata da lupi in Calabria: tormente di neve a bassa quota in tutta la Regione, molti paesi so ... MeteoWeb

Ma dove vivono" Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che, da ministro dell'Ambiente, organizzò la conferenza sull'adattamento al cambiamento climatico e propose un ...New York, 31 ott. (askanews) – In agosto i prezzi delle case statunitensi sono saliti, per il settimo mese consecutivo, ma hanno deluso le attese degli analisti. L’indice di S&P/Case Shiller, che ...