Maltempo | oggi allerta meteo rossa in Veneto | arancione in 6 regioni

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilflagella parte dell'Italia tra temporali, allagamenti e raffiche di vento., martedì 31 ottobre, scatta quindi l'inper rischio idrogeologico,in seitra cui Emilia Romagna, Liguria e Lombardia e gialla in 11 tra cui il Lazio. Ecco, nel dettaglio, quali sono e perché i territori interessati dalle criticità rilevate dal Dipartimento della Protezione civile che ha diramanto l'. Elevata criticità per rischio idrogeologico in(Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano) Moderata criticità per rischio idraulico: Emilia Romagna (Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta ...