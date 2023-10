Maltempo Milano | i video degli allagamenti di oggi dopo le esondazioni del Seveso

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 31 ottobre 2023) Strade allagate, circolazione auto rallentata, attraversamenti pedonali inagibili, persone con l’acqua fino alle caviglie che si fanno largo fra le vie della città:questa mattina si è svegliata così. Lo mostrano, fra gli altri, anche ipubblicati dagli stessi abitanti. Un nubifragio ha provocato la fuoriuscita dell’acqua dal fiumenelle prime ore della mattina, intorno alle 6. La circolazione del traffico, seppur molto rallentata, non è bloccata ma è in tilt. La Polizia Locale ha riferito di essere intervenuta per far defluire le macchine verso vie con pendenze tali per cui l'acqua risulta meno alta.