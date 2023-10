Maltempo in Toscana | tromba d’aria su Torre del Lago | “Tetti scoperchiati”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unad'aria si è abbattuta sudel, frazione del comune di Viareggio (Lucca), provocando danni e disagi alla viabilità. Raffiche di vento a più di 100 chilometri all'ora hanno spazzato il paese facendo cadere alcuni alberi e danneggiando alcune auto in sosta, nonché strutture di supporto a bar e locali della zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale. “La forte perturbazione sta attraversando la. Interventi in corso per lad'aria che si è abbattuta adelcon raffiche oltre i 100km/h e. Interventi anche per allagamenti, alberi caduti e alcune strade bloccate segnalate in vari territori. Nella Lucchesia alcune abitazioni senza ...