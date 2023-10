Maltempo in Lombardia | violento nubifragio a Milano | esonda il Seveso

(Di martedì 31 ottobre 2023) Strade e scantinati allagate e ilto. Ildella notte inha causato danni e disagi in tutta la zona die della Brianza. L’zione del fiume, avvenuta intorno alle 6 del mattino, ha riguardato l’area nord a Niguarda, allagando viale Fulvio Testi. L’zione durerà per qualche ora e ha causato anche l’allagamento dei sottopassi Negrotto e Rubicone. Le comunità che si trovano nel parco Lambro sono state evacuate a scopo precauzionale, a causa dell’innalzamento delle acque del fiume.in, oltre 170 interventi dei vigili del fuoco Con il forte temporale della notte, sono stati oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco per gli allagamenti di strade, ...

Danni e disagi per piogge, forti venti e mareggiate in diverse regioni italiane. Oggi allerta rossa per ilin Veneto, arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana. A Venezia l'acqua alta tocca la

Violenti temporali nelle regioni del nord Italia. Disagi a Milano per un bomba d'acqua sulla zona nord: strade chiuse e sottopassi allagati