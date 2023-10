Maltempo devasta il Nord | situazione drammatica | acqua invade strade

Ilin Emilia - Romagna. Intanto ilè tornato a colpire l'Emilia - Romagna ancora alle prese con gli effetti devastanti dell'alluvione. A Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena,...

Frane nel Parmense, crolla un ponte, una donna dispersa. Acqua alta record a Venezia - Venezia, acqua alta da 1,54 - il Mose salva il centro storico - Venezia, acqua alta da 1,54 - il Mose salva il centro storico RaiNews

Downburst devasta il centro di Torre del Lago, i video della rete RaiNews

Wwf, Legambiente e diversi comitati della provincia di Forlì-Cesena, da No megastore Forlì a No tubo Romagna, fanno fronte comune contro il progetto Snam di realizzare un gasdotto da Sulmona in provin ...Auto distrutte dala cadute di calcinacci a Torre del Lago, tetti divelti, alberi sradicati a Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta. Questi alcuni dei danni registrati questa sera in Versilia a caus ...