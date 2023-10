Maltempo | Conaf | ' troppe aree sottratte all' agricoltura e pessime scelte urbanistiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31 ott.(Adnkronos) - È bastato un temporale molto intenso e il torrente Seveso è esondato all'interno della città di Milano, allagando i quartieri più settentrionali. Danni che non sorprendono, secondo il-Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, poiché il Seveso attraversa una dellepiù urbanizzate d'Italia, in cui gli edifici occupano quasi tutti gli spazi disponibili e, all'ingresso del territorio di Milano, entra in una canalizzazione sotterranea che lo fa confluire con le acque del Redefossi, anche queste intubate sotto la città. Il Rapporto 2023 sul consumo di suolo di Ispra e Snpa ha posto la Lombardia, con il 12,16% del territorio artificializzato, in testa alla classifica nazionale davanti a Veneto (11,88%) e Campania (10,52%). Primato consolidato anche nel 2022, anno in cui la Lombardia ...