Maltempo | caos sulla rete ferroviaria | la situazione e la nota del ministero

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023)treni a causa del, interviene il. Giornata infernale al Nord per le bufere che si addensano da tre giorni sull’area settentrionale del Paese. Ritardi infiniti, spostamenti e cancellazioni su tutte le tratte dirette in Lombardia, Piemonte, Vento, Trentino – Alto Adige ed Emilia Romagna. Arriva prima unadi Rfi: “Italiana e Trenitalia stanno costantemente monitorando lae stanno informando i passeggeri in viaggio sulle condizioni del traffico, le interruzioni e i rallentamenti”. Lanon migliora e poca fa c’è stato il diretto interessamento del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. (continua)Leggi anche: Campi Flegrei,esplosiva Ritardi infiniti ...