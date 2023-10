Maltempo | bufera a Milano con pioggia e vento | esonda il Seveso Chiusa l’autostrada del Brennero in direzione Nord

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un violento temporale che si è abbattuto nella notte su, dove continua a piovere con forti raffiche di, e sulla Brianza ha provocato intorno alle ore 6 l’zione del fiumeche ha riguardato l’areaa Niguarda con l’allagamento di viale Fulvio Testi, arteria di accesso alla città. L’zione, spiega l’assessore alla sicurezza Marco Granelli, durerà per qualche ora. Allagati anche i sottopassi Negrotto e Rubicone. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l’innalzamento delle acque dell’omonimo fiume. Le forti piogge della notte, con molti fulmini, sono state accompagnate, stamani, da intense raffiche diche sferzavano alberi e impalcature e strappavano ombrelli fino a far cadere alcuni ...