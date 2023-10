Maltempo | allerta gialla nelle prossime ore a Milano per rischio idraulico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023), 31 ott. (Adnkronos) - Fino alle prime ore di domani mattina, mercoledì 1 novembre, il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'ordinario) peridrico sul territorio di, anche in conseguenza delle precipitazioni cadutescorse ore. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è tuttora attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare i necessari interventi in corso.