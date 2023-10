Maltempo | allagamenti e danni anche in Veneto e Friuli-Venezia Giulia Il lago di Como vicino all’esondazione

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano non è l’unica città colpita daldelle scorse ore. In diverse zone del Nord Italia si sono verificatiper le raffiche di vento e i forti nubifragi della notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre. In Valtellina e Valchiavenna sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio. I problemi più frequenti segnalati nella notte sono stati, piccoli smottamenti e caduta di alberi pericolanti. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate, mentre sono sotto stretta osservazione alcuni torrenti della zona, che dopo diversi giorni di piogge intense sono a rischio esondazione. Sempre in Lombardia,nel Lodigiano si sono fatti sentire gli effetti del nubifragio. Questa mattina il vento ha raggiunto picchi fino a 70 ...