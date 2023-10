Maltempo a Milano | allagamenti in città A Como esonda il lago

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un violento nubifragio ha colpitonella notte tra il 30 e il 31 ottobre causando intorno alle 6 di mattina l'zione del fiume Seveso. Ora èto anche ildi, dopo ore in cui il livello dell'acqua ha continuato ad alzarsi. Il nubifragio aCi sono strade allagate, alberi caduti e alcuni palazzi non hanno più corrente elettrica. I disagi maggiori si sono registrati nelle zone di Niguarda, Maggiolina e Isola. Il comune ha invitato i residenti delle aree a rischio a rimanere a casa. Sono attive le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco, che nel corso della mattinata hanno aiutato una donna rimasta bloccata in auto con i suoi bambini a causa di un albero caduto. Non si sono registrate situazioni critiche che hanno coinvolto i cittadini. ...