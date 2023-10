Maltempo | A Fontana | ' grazie a chi lavora per cercare di tornare alla normalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "ai vigili del fuoco,protezione civile, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che, senza fermarsi un attimo, sono al lavoro per dare sostegno a chi è alle prese con i maggiori disagi a causa dela Milano e nel resto della Lombardia. C'è il massimo impegno per riportarele zone colpite". Così il presidente della Regione, Attilio, sui suoi profili social, dopo ilche ha colpito in queste ore la Lombardia.