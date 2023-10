Malori improvvisi tra il personale del 118 | due ricoveri Cosa succede

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) È giallo alla centrale operativa del 118 di Bologna. Negli ultimi quattro mesi, infatti, si sono registrati diversitra gli operatori che hanno portato anche a due. Non si conoscono ancora le cause di questa serie di problemi di salute che pare non avere fine. La situazione è talmente preoccupante che la Procura del capoluogo felsineo ha deciso di aprire un’inchiesta.Leggi anche: Olanda, malore improvviso in campo per l’attaccante del Nec Bas Dost: paura allo stadio Il giallo deial 118 di Bologna Dopo che negli ultimi mesi si sono registrati troppi anomalitra ildel 118 di Bologna, la Ausl locale ha deciso di effettuare controlli ambientali per rilevare la presenza di ...