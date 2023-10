Malori a raffica per gli operatori del 118 | la Procura di Bologna indaga

AGI - La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti , dopo la segnalazione da parte dell'Ausl di diversi episodi diimprovvisi , nelle ultime settimane, che hanno colpito gli operatori della centrale operativa del 118, compresi gli elicotteristi; malesseri che hanno portato anche a due ricoveri. La direzione ...

Misteriosi malori a raffica tra medici e operatori del 118 a Bologna ... il Resto del Carlino

Malori a raffica a pochi metri di distanza, i sanitari in Comune il Resto del Carlino

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Piogge, forti venti e mareggiate hanno provocato danni e disagi in diverse regioni italiane: in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, Abruzzo, Campan ...