“Malo” | il nuovo singolo di Par Ty

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dal 3 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi PAR TY (Kimura) che anticipa l’uscita dell’ep “AFTER PARTY”. “” è un brano dalle atmosfere notturne e fumose e dal beat ipnotico e aggressivo che svela un lato oscuro del rapper che dimostra la sua capacità di rinnovarsi e sorprendere. Spiega l’artista a proposito del brano: “è la traccia in questo progetto che mette meglio in risalto le sfumature della mia personalità più hardcore e rap. È anche merito di brani come questo se mi sono avvicinato a questa cultura che tanto mi appassiona.” Il videoclip di “” è un loop di immagini explicit: troviamo due ragazze in una jacuzzi che ballano in compagnia del rapper mentre conta soldi e fuma ...