Malagiustizia e responsabilità dei magistrati in Italia | perché negli ultimi 40 anni non è cambiato nulla | il caso Tortora insegna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) The Social Post ha parlato con Gaiaa margine della presentazione del suo libro “Testa Alta e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia” (Mondadori). Ospite all’Università della Tuscia, nella serie di incontri per “Lezioni di democrazia 2023”, la giornalista (è vice direttrice del Tg de La7) ha ripercorso la lunga storia giudiziaria – cinque, un calvario – affrontata dai suoi familiari dopo l’arresto del padre, avvenuto nel 1983 quando Enzoera tra i più popolari presentatori della tvna. Arresto che fu mostrato allora a favore di telecamere e fotografi, con le accuse di associazione a delinquere e spaccio di droga mosse da alcuni pentiti della camorra napoletana.questo libro lo ha scritto dopo 40...