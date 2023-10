“Mai visto nulla di simile” Violenta bomba d’acqua in città | fiumi esondati e strade allagate

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nubifragio sulla, in un’ora circa caduta la pioggia di un mese. Allagamenti,comee traffico in tilt con decine di interventi dei vigili del fuoco che ancora continuano ad andare avanti. La situazione sull’area è in miglioramento anche se l’allerta è massima. Oggi, martedì 31 ottobre, scatta quindi l’allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico, arancione in sei regioni tra cui Emilia Romagna, Liguria e Lombardia e gialla in 11 tra cui il Lazio. >“Questo no, non lo accetto”. Grande Fratello, Signorini non può fare finta di niente: Garibaldi ammutolito, in diretta e davanti a tutta la Casa A pagare il prezzo più alto, nelle ore scorse, è stata Milano dove intorno alle 6, è esondato il fiume Seveso, mentre il Lambro resta sorvegliato speciale. Intorno alle 6.30 il fiume Seveso ha toccato i 2,92 ...