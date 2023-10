Mafia | il Viminale assegna 18 milioni di euro a Comuni commissariati | a Sparanise oltre 2 milioni

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Caserta. È stato adottato oggi dal ministero dell’Interno il decreto di riparto per il 2023 del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Le risorse, pari a complessivi 18,4di, sono statete a 20. Tra i beneficiari anche(Caserta) comune che nel dicembre scorso ha visto lo scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni camorristiche, a cui andranno 2e 313mila. Nell’attività di programmazione e attuazione degli interventi le commissioni straordinarie potranno avvalersi del Comitato di sostegno e monitoraggio istituito al ...