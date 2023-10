Made in Italy del terrore

(Di martedì 31 ottobre 2023) «L’esodo dei sopravvissuti cominciò la notte stessa dell’attacco (…) ebbe inizio una processione ininterrotta senza che la gente sapesse dove andare. I profughi – un milione e duecentocinquantamila persone furono first appeared on il manifesto.

In programma eventi gratuiti, mostre, workshop e visite nelle botteghe artigiane per scoprire il mondo del legno arredoin. Il tema "Visioni" il tema scelto per quest'anno, un incontro tra ...

Halloween, dalle origini al dolcetto o scherzetto 'made in Italy' Adnkronos

Made in Italy, il cioccolato Domori di Riccardo Illy sbarca nei supermercati: primo accordo con Esselunga Corriere della Sera

“Sulla questione LyondellBasell di Brindisi avevo depositato un’interrogazione diretta ai ministri del Lavoro e del Made in Italy ed oggi ho ricevuto risposta. Come è noto, sono state avviate ...dà forza al made in Italy, riduce i costi a medio termine per famiglie e imprese, rafforza la nostra indipendenza energetica», ha sottolineato il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci in ...