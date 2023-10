Maddie McCann | la polizia portoghese si scusa con i genitori della bimba scomparsa | “Non c’erano prove contro di voi | eppure vi abbiamo considerato sospettati”

(Di martedì 31 ottobre 2023) La vicenda di Madeleine, la bambina inglesein Portogallo nel 2007, si arricchisce di nuovi dettagli e misteri. È la BBC a dare gli ultimi aggiornamenti sul caso, riferendo che una delegazione di funzionari portoghesi si è recata a Londra per chiederea Gerry, il padre di, per il modo in cui le indagini sono state condotte e la famiglia è stata trattata all’epoca. Nel settembre 2007, quattro mesi dopo ladi, iKate e Gerryfurono infatti designati come “arguidos” () nell’indagine, con accuse di aver inscenato un rapimento e occultato il corpofiglia. L’attribuzione di questo status è stata ...

La polizia portoghese è volata a Londra per chiedere scusa, per la prima volta, ai genitori di Madeleine, la piccola, scomparsa a 3 anni nel 2007, mentre era in vacanza con mamma e papà ad Algarve. Gli agenti hanno fatto un bel mea culpa per il modo in cui hanno condotto le indagini sulla ...

Maddie McCann, media: la polizia portoghese chiede scusa ai genitori. Ecco cosa c'è dietro all'ultimo retroscena QUOTIDIANO NAZIONALE

Maddie McCann, la polizia portoghese si scusa con i genitori per errori nelle indagini Sky Tg24

Sul caso di Maddie McCann, il Portogallo, a distanza di molti anni, si scusa con i genitori della bambina scomparsa nel nulla durante una vacanza di famiglia. Gli inquirenti ammettono che le indagini ...Svolta nel processo a carico di Alex Pompa, il ragazzo che a 18 anni uccise il padre violento per proteggere la madre, e per gli altri casi giudiziari di chi, vittima di maltrattamenti, ha reagito ucc ...