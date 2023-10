Macron boccia la scrittura inclusiva | Non ci servono trattini | il maschile è neutro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il presidente francese: "La nostra lingua è un cemento, non cedere allo spirito del tempo". E al senato arriva una proposta per rendere illegale lanegli atti ufficiali

Il presidente francese, Emmanuella scrittura inclusiva. Inaugurando la Cité internationale de la langue française di Villers - Cotterets , un'ottantina di chilometri a nord di Parigi, ha chiesto di 'non cedere allo ...

Macron boccia la scrittura inclusiva: "Non ci servono trattini, il ... ilGiornale.it

Mélenchon boccia Macron sulla coalizione anti-Hamas blue News | Svizzera italiana

Il presidente francese: "La nostra lingua è un cemento, non cedere allo spirito del tempo". E al senato arriva una proposta per rendere illegale la scrittura inclusiva negli atti ufficiali ...Il presidente francese Emmanuel Macron presenterà un disegno di legge per includere il diritto di aborto nella Costituzione. Macron presenterà un disegno di legge sul diritto di aborto in Costituzione ...