“Ma dove avete scritto il decreto | a Pontida?” | l’ironia di Sarracino Pd sul governo | “Il vostro spirito anti-meridionale rovinerà l’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Due articoli in cui si aumenta la possibilità di trattenere un migrante in un Cpr fino a 18 mesi e la qualifica di questi siti quale struttura per la difesa e la sicurezza nazionale. Ma cosa c’entra questa roba con il Sud? Maquesto? A? Ma davvero pensate che tutto ciò che avviene a sud del Po abbia una sua omogeneità?”. Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco, in dichiarazione di voto alla Camera sul cosiddettoSud. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.