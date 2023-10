“Ma che c**o dici” Caos in diretta tv su Rete 4 | lo studio nel panico | “Sei solo un pagliaccio!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Rissa in tv a Stasera Italia, Augusto Minzolini interviene. Attimi di forte tensione inal programma insu4 tanto che sono volate parole grosse e il padrone di casa ha dovuto trovare un modo di sedare gli animi. Ma andiamo con ordine, ospiti di Minzolini alcuni esponenti della causa pro Palestina e pro Israele, dopo gli attacchi e le risposte di questi ultimi giorni. Si parlava delle grandi manifestazioni in giro per il mondo, quasi tutte a sostegno della pace in Palestina. >> “Ma davvero ha scritto…”. Grande Fratello, Beatrice mostra per errore (o no) la lettera di Garibaldi Gli ospiti si stavano focalizzando specificatamente a quelle di Istanbul e in altre città della Turchia, nazione molto attenta a quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza. Ed è proprio su questo argomento Pierluigi Battista ...