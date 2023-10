Luzzi sbotta contro il GF e Signorini | “Errore imperdonabile | non ci sto!”

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Al Grande Fratello Alex Schwazer ha accusato Beatricedi avergli confessato che era interessata a lui, ma che purtroppo era sposato. L’attrice ha subito negato tutto e Alfonsoha promesso ai due che avrebbe fatto cercare dagli autori il presunto video in cui la gieffina avrebbe fatto queste dichiarazioni. La clip non è stata trovata e Alex ha minacciato di andarsene: “Non permetto che mi si dia del bugiardo. Se lunedì non si trova il filmato io abbandono”. La clip non è stata trovata, ma Alfonso ha cercato di mediare la situazione: “Questo non significa che tu stia mentendo. Perché Il GF non registra tutto in ogni angolo della casa“. Dopo quelle parole alcuni gieffini hanno iniziato a dire allache non può più dare del bugiardo a Schwazer, visto che proprioha spiegato che il fatto che ...