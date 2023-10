Lutto nello spettacolo | la sua prematura scomparsa rattrista i famosi | “Sei stato grande”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023)nel mondo dello. Icona di stile, intelligenza sottilissima, è scomparso nelle ore scorse. L’annuncio sulla sua pagina instagram ufficiale. Sessant’anni, da poco aveva scoperto di essere malato. Tantissimi in messaggi arrivati. Tra questi quello della modella curvy Ashley Graham: “Il tuo impatto — ha scritto la top — ha spole montagne e abbattuto tanti muri per me e per tanti altri. Non posso ringraziarti abbastanza per le opportunità che hai creato per me”. >Rocco Siffredi in, il triste annuncio: “Chedolore”. Una morte choc, cosa è successo “Il tempo che hai investito e l’aiuto che mi hai dato per affrontare un settore così difficile”. Parole dolorose arrivano anche da Gigi Hadid: “Non ho ancora parole per questa perdita. Non dimenticherò mai il tuo spirito ...