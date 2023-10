Lusso in Ruanda | clan-Soumahoro | ecco le carte | l' ultimo impensabile scandalo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Duemila euro da Salvatore Ferragamo, 700 da Intimissimi, 600 al Radisson Blu hotel di Kigali in, 648 al Duty free del Dubai Word Center Airport, 450 al Raito hotel cinque stelle di Vietri sul Mare, 401 da Swarovsky, 500 al Porticciolo, ristorante stellato di Gianfranco Pascucci, a Fiumicino. È sterminato l'elenco delle spese, effettuate coi soldi destinati all'accoglienza dei migranti, che il gip di Latina Giuseppe Molfese ha contestato a Liliane Murekatete, nota come “lady”, sua madre Marie Terese Mukamitsindo, e i figli di quest'ultima Michel Rukundo e Richard Mutangana, da ieri mattina ai domiciliari. Pesantissime le accuse, che vanno dalla bancarotta, alla frode in pubbliche forniture, all'autoriciclaggio. La Procura aveva chiesto il carcere. TOPI E SCARAFAGGI L'indagine della guardia di finanza, partita un paio di anni fa, ha ...

