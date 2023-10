(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 2 novembre esce in tutto il mondo un brano inedito della band di Liverpool. Il pezzo s’intitola Now and then ed è stato scritto da John Lennon due anni prima della sua morte. Leggi

Il 2 novembre alle 15 (ora italiana) uscirà in tutto il mondo un brano inedito dei Beatles. Il pezzo s'intitola Now and then , e fu scritto da John Lennon nel 1978 per una potenziale reunion della ...

L’ultima canzone dei Beatles - Giovanni Ansaldo Internazionale