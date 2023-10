L' Ucraina avanza ancora a Zaporizhzhia e intorno a Bakhmut

Se confermato, questa sarebbe la prima volta che l'utilizza il sistema missilistico di alto livello fornito dagli Stati Uniti per colpire obiettivi sulla costa della Crimea. Nel frattempo, la ...

L'Ucraina avanza nella guerra contro la Russia dimenticata dal mondo Panorama

Ucraina: 'L'esercito di Kiev avanza nel Kherson, verso il Dnipro Agenzia ANSA

"Se gli attacchi alle nostre truppe in Medio Oriente non si fermano risponderemo. Abbiamo le capacità per farlo e lo faremo". Lo ha detto il segretario alla difesa Usa Lloyd Austin in un'audizione al ...Milano, 31 ott. (askanews) - 'Progettare la ricostruzione di una città non è solo un modo per sostenere le ragioni di un Paese ...