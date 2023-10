Lucca Comics | venduti quasi 300mila biglietti Il sindaco Pardini | “Cultura non deve dividere”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nonostante 'Togheter – Insieme' sia il motto di quest'edizione del& Games, l'appuntamento del 2023 – in programma da domani al 5 novembre- sembrerebbe più divisivo che mai. "Mi dispiace molto per questa situazione", spiega all'Adnkronos ildi, Mario, commentando i recenti forfait all'evento, da Zerocalcare ad Amnesty International Italia, fino al giornalista e scrittore Luca Bottura, arrivati dopo aver saputo del patrocinio dell'Ambasciata Italiana d'Israele. "Il patrocinio èle – precisa il primo cittadino – e non prevede forme di retribuzione economica: deriva dal fatto che quest'anno il poster della manifestazione è stato fatto dai gemelli Hanuka, (Asaf e Tomer, ndr.), due artisti israeliani famosissimi – uno lavora negli ...