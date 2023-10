Lucca Comics & Games 2023 | tutti gli appuntamenti imperdibili del 1 novembre

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ecco glida non perdere di mercoledì 1all'edizione del Together del. Prende il via domani mercoledì 1, l'edizione del "Together", all'insegna della condivisione di quei valori che da sempre ci guidano: rispetto, comunità, inclusione e partecipazione, il cui poster è stato realizzato dai gemelli Asaf e Tomer Hanuka. Tra virtuale e reale, digitale e analogico, inchiostro e trucco, schermi e palchi, tutto è pronto per dare il via a una proposta culturale pensata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, cinema, serie tv, animazione, anime, ...