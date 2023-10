L' oroscopo di novembre 2023 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Come andrà? Ve lo raccontiamo qui, segno per segno… Ariete Asarete molto concentrati su lavoro e denaro: cercate di non fare gli spilorci; offrite il caffè al bar e non state lì a contare i bronzini nel digital wallet. In amore tutto a rilento: evitate di bloccare il traffico e occupate sempre la corsia più libera a destra. Ricordatevi che le piazzole d’emergenza dove tirare una boccata d’aria esistono anche nell’autostrada delle vita. Non esitate a fermarvi, se occorre. Salute ok ma schivate il piccante ché poi sapete benissimo come va a finire e non è il caso. Toro Stranamente tutto bene in amore: non spaventatevi, sappiamo che non ci siete abituati. Se siete single, il penultimo mese dell’anno potrebbe essere perfetto per nuove conoscenze, ma agli appuntamenti evitate domande su Capodanno, RAL e simpatie politiche. Non siate ...