Lorenzo Pellegrini | una escort lo accusa di stalking | Corona sgancia un nuovo presunto scandalo Il capitano della Roma replica duro

Dopo la piccata risposta dialla notizia lanciata da Fabrizio Corona sul suo sito Dillingernews in merito alle denunce per stalking da parte di una escort, è arrivata la controreplica del re del gossip. Questi ...

Corona: "Pellegrini denunciato per stalking da una escort". La replica: "Notizie inventate" La Gazzetta dello Sport

"Stalking a una escort". Corona choc sul capitano della Roma Pellegrini ilGiornale.it

Lorenzo Pellegrini è stato denunciato per stalking. Ad accusarlo una escort romena, come riportato da Fabrizio Corona attraverso il suo giornale online Dillinger News. Secondo la versione della escort ...Non si è fatta attendere la pronta reazione di Lorenzo Pellegrini dopo la notizia odierna apparsa su ‘Dillinger News’: risposta social del numero 7 della Roma Mentre la sua Roma perde in campo a San… ...