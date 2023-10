Lorenzo Pellegrini e la storia della denuncia della escort per stalking

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il calciatore e capitanoA.S. Romaè statoto da unaa Roma, Parma e Avezzano. L’accusa è. Per la presunta vittima è stato attivato il “Codice Rosso”. Lei è una prostituta di cittadinanza rumena nata nel 1999. E sostiene di aver avuto vari incontri con lui a partire da gennaio. Poi lui avrebbe cominciato a perseguitarla. Ma non sono scattate le misure previste nei casi di pericolo. Secondo lei il comportamento dile avrebbe generato uno stato d’ansia. I pubblici ministeri di Roma non sono convintisua versione. Non ipotizzano un tentativo di estorsione, ma inviano gli atti a Parma dove secondo loro c’è la competenza territoriale. E non comunicano nulla ...

Tutto in una manciata di ore. Fabrizio Corona prende di mira il capitano della Roma. Scrive sul suo sito che "è stato denunciato da una escort cinque volte per stalking ed è oggetto di indagini in codice rosso". Il calciatore smentisce tutto e dà mandato ai suoi ...

Non si è fatta attendere la pronta reazione di Lorenzo Pellegrini dopo la notizia odierna apparsa su 'Dillinger News': risposta social del numero 7 della Roma Mentre la sua Roma perde in campo a San…