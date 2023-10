Lorenzo Pellegrini denunciato da una escort | parla la 24enne | “Non è un bravo ragazzo | mi ha reso la vita impossibile”

è tranquillo, per lui le accuse che gli sono state rivolte sul web lasciano il tempo che ... Tra poche orediventerà padre per la terza volta, un momento così emozionante che non può ...

"Stalking a una escort". Corona choc sul capitano della Roma Pellegrini ilGiornale.it

Corona: "Pellegrini denunciato per stalking da una escort". La replica: "Notizie inventate" La Gazzetta dello Sport

José Mourinho ha concesso un giorno e mezzo di pausa per eliminare le scorie negative di Inter-Roma. La squadra ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio e in campo c'era anche Paulo ...Un altro che ha dato forfait all’ultimo minuti è stato Leonardo Spinazzola che non è partito per Milano così come Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con un infortunio che lo vedrà tornare solo con ...