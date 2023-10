Locatelli e Ciciliano a Caivano | “Subito la riqualificazione dei centri sportivi insieme agli atleti paralimpici”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Asi lavora per ladelle opere pubbliche, ma la sfida è lasociale della collettività, con una nuova considerazione della dignità umana. Ho parlato con tante famiglie, si sentono cittadini di serie B e non può accettare in un paese civile”. Così il Commissario straordinario per ladi, Fabio, dopo il sopralluogo con il ministro per le Disabilità, Alessandra. I cittadini devono avere la possibilità di muoversi in modo autonomo, di sentirsi assistiti, abbracciati, coccolati dallo Stato, ha concluso: al lavoro per la rinascita “Da tempo dico che in tutta Italia si deve lavorare con il terzo settore ma qui ...