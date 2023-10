Lo ha detto il ministro per le Disabilità Alessandrache è stata oggi aper incontrare Fabio Ciciliano, commissario straordinario per il territorio, la Commissione prefettizia per ...

Locatelli a Caivano: costruire percorsi inclusivi per ragazzi e famiglie Agenzia askanews

Locatelli a Caivano, possibile costruire progetti virtuosi Agenzia ANSA

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli è stata oggi a Caivano per incontrare Fabio Ciciliano, Commissario straordinario per il territorio, la Commissione ...Nuovo contrordine. Il lungolago, riaperto parzialmente alle 16.30 è stato di nuovo chiuso completamente al traffico attorno alle 19.15. La notizia è stata comunicata dalla polizia locale con un post ...