Lo stacanovismo di Aitana Bonmati | segue al dettaglio qualsiasi cura del corpo e della mente

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha vinto il Pallone d’oro femminile quest’anno: era ora. Seppur lo avrebbe già meritato lo scorso anno, oggi, con la vittoriaChampions League con il Barcellona e quella del Mondiale con la Spagna, è a tutti gli effetti la calciatrice più forte al mondo. Relevo racconta, però, che non è stato sempre tutto rosa e fiori per lei: “«Non sono felice». Qualcosa tormentavaBonmatí dopo la Arnold Clark Cup con la Spagna in Inghilterra all’inizio del 2022 (la Spagna perse il torneo per differenza reti). Il suo rapporto con il calcio non stava attraversando il momento migliore. Nella ricercaperfezione, la centrocampista catalana attraversato una crisi di fiducia. «Mi ha confessato che ci sono stati momenti in cui si è chiesta se valesse la pena soffrire così tanto. Non c’è ...