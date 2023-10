LIVE Trento-Perugia 17-9 | Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | Leon e compagni in grossa difficoltà

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-14 Scappa il bagher di ricostruzione di Plotnyttskyi. 20-14 Giannelli sistema una ricezione difficile, poi ci pensa ancora una volta Plotnytskyi. 20-13 Mani-out di Michieletto. 19-13 Plotnystkyi è il più caldo tra le fila diin questa fase. 19-12 Primo tempo dietro di Kozamernik. 18-12 Plotntytskyi stringe nuovamente il colpo in diagonale. 18-11 Pallonetto spinto di Lavia da posto due. 17-11 Diagonale stretta di Plotnytskyi,si riavvicina. 17-10 Aceeeeee di! 17-9 Tara a segno anche da seconda linea, ottimo il suo ingresso. 17-8 Pallonetto anche per Kozamernik. 16-8 Pallonetto felpato di Lavia, colpo difficilissimo. 15-8 Diagonale profonda di Tara. 15-7 Stampatona di Podrascanin su! 14-7 Mani-out di Tara. 14-6 ...