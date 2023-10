LIVE Trento-Perugia 1-1 | Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | prima semifinale in perfetto equilibrio

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:45 La scelta di Lorenzetti di lasciare in panchina Herrera e Leon ha fruttato eha messo un gioco decisamente più convincente rispetto al primo parziale. Da una parte e dall’altra la forma fisica e gli automatismi non sono ancora perfetti, in partite come quella di stasera a spuntarla è la formazione capace di limare al minimo gli errori. 22-25 Plotnytskyi tira giù una bordata senza muro e chiude il secondo set. 22-24 Errore di Giannelli dai nove metri. 21-24 Il challenge conferma la scelta arbitrale. 21-24 Invasione a rete di Podrascanin, era arrivato un volo in difesa di Lavia.chiama challenge. 21-23 Invasione aerea di Flavio, time-out per Lorenzetti. 20-23 Rychlicki trova le mani del muro da posto due. 19-23 Finisce qui la serie al servizio di ...