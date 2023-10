LIVE Svezia-Italia | Nations League calcio femminile in DIRETTA | le azzurre sognano il colpaccio

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein: adesso la nazionale azzurra cerca il riscatto. L’torna sul palcoscenico europeo affrontando, per la quarta volta in, laa Malmö. Un appuntamento dal sapore particolare, dato che rappresenta il secondo confronto con le scandinave in appena un mese. Nonostante la recente sconfitta per 1-0, le nostresono pronte a riscattarsi. Nel precedente scontro con la Spagna a Salerno, l’ha dimostrato di ...