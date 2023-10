LIVE Svezia-Italia 0-1 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti sblocca la partita!

Leggi su oasport

62? Fuori Greggi, dentro Galli nell'. 60?che prova a mantenere alto il baricentro. 58? Murato il tiro di Blackstenius dalla difesa azzurra. 56? Gooooooooooooooooooooool,, lancio di Giugliano perche non perdona davanti al portiere,0-1. 54? Janogy semica il panico in area di rigorena, riesce a spazzare la difesa azzurra. 52? Cinturatadentro l'area di rigore, non è penalty. 50? Partita che ricomincia con ritmi estremamente lenti. 48? Entra Lundkvist, fuori Bjorn nella. 46? Inizia il secondo tempo! 19.20 L'sta giocando bene, rispondendo colpo su colpo senza mai soffrire ...