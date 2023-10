LIVE Sinner Wawrinka-Djokovic Kecmanovic | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | l’azzurro e lo svizzero si ritirano | sfuma l’attesa sfida in doppio

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:50 Buongiorno e ben ritrovati amici di OA Sport. Purtroppo l’atteso match didal sapore di Davis è saltato a causa del forfait della coppia italo-svizzera. Ancora non si conoscono i motivi del ritiro, supponiamo a causa delle fatiche dovute al primo turno di singolare dell’elvetico.ieri ha chiuso il suo match a notte inoltrata (ore 2:22 di martedì) cedendo dopo oltre due ore e mezza all’austriaco Thiem. Seguiranno aggiornamenti come sempre su OA Sport. Buona giornata! Buongiorno e benvenuti nelladel primo turno didel Masters 1000 di. Nella capitale transalpinadal sapore di Coppa Davis che vedrà in campo la coppia ...

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il successo a Vienna in finale contro Medvedev, Jannik Sinner torna subito in campo a Parigi dove nel doppio, in coppia con lo svizzero Wawrinka, sfida il numero uno al mondo N ...