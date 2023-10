LIVE Sinner Wawrinka-Djokovic Kecmanovic | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | antipasto di lusso in doppio!

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel primo turno di doppio del Masters 1000 di. Nella capitale transalpina sfida dal sapore di Coppa Davis che vedrà in campo la coppia italosvizzera composta da Jannike Stan, opposta a quella serba formata da Novake Miomir. La presenza in tabellone dell’altoatesino ha sicuramente sorpreso, in special modo pensando alla battaglia di tre ore andata in scena due giorni fa nella vittoriosa finale di Vienna. Il numero uno d’Italia vuole incamerare minuti di doppio in vista della Finals di Davis Cup. Al suo fianco ci sarà il veterano elvetico, che proprio in questa specialità ha vinto l’oro ...