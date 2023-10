LIVE Piacenza-Civitanova | Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | seconda semifinale | Romanò sfida Zaytsev

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale didelladi2023. Al Biella Forum è preannunciato grande spettacolo per conquistare la prima Finale stagionale, che mette in palio il titolo della2023/2024. A darsi battaglia nellasono, vincitrice lo scorso anno in Coppa Italia, e, finalista scudetto la passata stagione. La Gas Salesdivuole dare seguito a ...