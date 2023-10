LIVE Piacenza-Civitanova | 22-25 | 2-3 Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | i marchigiani conquistano il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Errore in attacco di Leal, con la palla che termina lunga. 2-2 Pipe vincente di Diamantini. 2-1 Attacco vincente di Leal, che prova ad entrare in partita. 1-1 Errore in battuta di Lagumdzija. 0-1 Contrattacco vincente di Nikolov. SECONDO SET 21.00 Male in attacco le punte di diamante di, con Leal che ha fatto 1 solo punto, mentre Romanò 2. 20.58 Partita iniziata ad altissimi ritmi da entrambe le parti, con lunghi scambi e punti divertenti. La qualità del gioco è scesa nei punti finali, in cui l’emozione ha giocato brutti scherzi, che hanno portato a diversi errori dai 9 metri. 22-25 Il Video Check smentisce ancora una volta gli uomini di Anastasi.conquista quindi ilset della seconda semifinale. 22-25 Invasione Aerea chiamata a ...